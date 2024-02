Ufficiale Glasner è il nuovo tecnico del Crystal Palace. Vinse l'Europa League con l'Eintracht

vedi letture

Oliver Glasner è il nuovo allenatore del Crystal Palace, lo annuncia il club londinese con un comunicato ufficiale. Il tecnico austriaco, 49 anni, ha firmato un contratto fino al 2026.

In carriera Glasner ha condotto l'Eintracht Francoforte alla vittoria dell'Europa League del 2022. Queste le sue prime parole, affidate al sito ufficiale del club: : “Sono molto felice di unirmi al Crystal Palace come allenatore. Non vedo l'ora di lavorare con una squadra piena di talenti, di incontrare i tifosi del club e di vivere l'atmosfera di Selhurst Park di cui ho tanto sentito parlare. È stato un piacere incontrare Steve (Parish, il presidente) e Dougie (Freedman, il direttore sportivo) e non vedo l’ora di lavorare con loro per raggiungere i nostri obiettivi”.

