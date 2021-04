Gol annullato a Cavani dal VAR, Micah Richards sbotta: "Imbarazzante, non è più calcio"

Sta tenendo banco da diverse ore in Inghilterra la polemica riguardante il gol (poi ininfluente) annullato ad Edinson Cavani in United-Tottenham del pomeriggio, per un lieve tocco di McTominay sul viso di Son, che aveva generato l'azione del gol dell'uruguaiano. Nel post gara, analizzandolo negli studi di Sky Sport, l'ex difensore di Manchester City e Fiorentina Micah Richards, oggi volto della tv satellitare inglese, ha voluto commentare la decisione del VAR di annullare la rete dell'ex attaccante del Napoli: "E' stato imbarazzante, questo non è più calcio ormai - ha tuonato Richards. - Non riesco più a riconoscere questo gioco, questa è una decisione assolutamente ridicola. Il VAR ha messo dei dubbi in testa all'arbitro dicendogli di andare a rivedere l'episodio e poi i calciatori ci hanno messo del loro circondando l'arbitro, che è una cosa inaccettabile. Non è mai fallo, è una scelta ridicola".