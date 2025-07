Ufficiale Gradito ritorno nel Twente: Ramiz Zerrouki arriva in prestito annuale dal Feyenoord

Ramiz Zerrouki è di nuovo un giocatore del Twente. Il centrocampista algerino torna a Enschede con la formula del prestito per una stagione dal Feyenoord, club con cui aveva firmato un contratto quadriennale nell’estate 2023. Si tratta di un ritorno importante per il classe 1998, che tra il 2016 e il 2023 ha vestito proprio la maglia dei Tukkers, affermandosi come uno degli elementi più affidabili del centrocampo.

Il direttore tecnico Jan Streuer ha spiegato così l’operazione: "Vogliamo costruire una squadra con tanti giocatori di qualità. Quando abbiamo capito che Ramiz era disponibile, non abbiamo avuto dubbi. Il suo stile di gioco ci dà più soluzioni e garantisce equilibrio in mezzo al campo. Sappiamo bene cosa può offrire e siamo convinti che lo dimostrerà ancora. È una situazione vantaggiosa per entrambi".

Sorprendente anche per lo stesso Zerrouki il ritorno al Twente: "Due anni fa sono andato via e non pensavo di tornare così presto. Ma a volte il calcio è imprevedibile. Il club cercava esattamente un giocatore con le mie caratteristiche. Ho parlato con Streuer e con l’allenatore, e fin dal primo istante ho avuto sensazioni positive. Tutto mi è sembrato familiare. Tornare a giocare al De Grolsch Veste sarà speciale. Non vedo l’ora di cominciare".