Griezmann elogia de Jong: "Un gol alla Pippo Inzaghi, una fortuna che sia arrivato"

Frenkie De Jong e Antoine Griezmann sono stati, insieme a Jordi Alba, i grandi protagonisti della vittoria per 5-3 (dopo i tempi supplementari) del Barcellona a Granada, nei quarti di Copa del Rey. Il francese, intervistato dai canali ufficiali del club blaugrana, ha elogiato il suo compagno di squadra per aver segnato un gol importantissimo, quello del 3-4, paragonando il suo movimento a quelli che hanno reso famoso Pippo Inzaghi in passato: "Abbiamo sofferto molto. Dopo aver segnato il 3-2 non so cosa sia successo, ci siamo rilassati e hanno pareggiato. Ma poi Frenkie è apparso alla Pippo Inzaghi per aiutarci a ottenere la qualificazione!". Un gol di rapina, dopo la respinta del portiere. Il centrocampista olandese ha firmato il suo sesto centro nelle ultime 13 partite e ha ringraziato il compagno di squadra per il confronto.