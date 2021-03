Guai per l'ex Everton Gueye: l'attaccante è risultato positivo alla cocaina

vedi letture

Guai in vista per Magaye Gueye. L’ex attaccante dell’Everton, ora in forza alla Dinamo Bucarest, è stato trovato positivo alla cocaina dopo i test effettuati a margine della sfida contro il Fotbal Club FCSB e valida per la Coppa di Romania dello scorso 10 febbraio.