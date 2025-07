Ufficiale Guille Bueno lascia Dortmund e torna in Spagna: firma col Real Valladolid fino al 2028

Il Real Valladolid ha ufficializzato l'arrivo di Guillermo Bueno Lopez, giovane terzino sinistro di 22 anni proveniente dal Borussia Dortmund. Il giocatore, nato a Vigo il 18 settembre 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al club spagnolo fino al 30 giugno 2028.

Guille Bueno è cresciuto nelle giovanili dell'Areosa e del Deportivo, giocando anche con la squadra B del club galiziano. Nel 2021, ha fatto il grande salto in Germania, firmando con il Borussia Dortmund, dove ha militato nella seconda squadra, mentre nell'ultima stagione ha fatto esperienza nella 2. Bundesliga con il Darmstadt 98, accumulando minuti e visibilità.

Ora, a 22 anni, Bueno si prepara ad affrontare una nuova avventura in Spagna, con l’obiettivo di rinforzare la fascia sinistra del Pucela. Le sue qualità tecniche e la sua capacità di spingere in attacco saranno preziose per il Real Valladolid, che cerca di dare solidità alla propria rosa per affrontare le sfide della stagione e tornare subito nella massima serie. Il club ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, convinto che l'ex Dortmund possa essere un elemento chiave per il futuro. Con determinazione e voglia di emergere, Guille Bueno sembra essere ora pronto a dimostrare il suo valore anche in patria.