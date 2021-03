Hazard in Belgio: consulto con il dott. Maesschalck, resterà a curarsi col benestare del Real

vedi letture

Il Belgio è in ritiro a Tubize, città situata a pochi chilometri da Bruxelles dove è tornato per preparare le altre due partite di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 dopo la vittoria di ieri contro il Galles. La squadra di Roberto Martinez affronterà nei prossimi giorni Repubblica Ceca e Bielorussia; ieri mattina, prima di giocare contro Bale e soci, ha ricevuto la gradita visita di Eden Hazard, stella della Nazionale attualmente alle prese con l'ennesimo infortunio. Come riporta HLN, Hazard è tornato in patria per continuare il suo percorso di riabilitazione. Ieri ha deciso di fermarsi al training center dei Red Devils per salutare i compagni, augurare loro buona fortuna e, soprattutto, consultare i medici della Federazione belga. Ha parlato a lungo con Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale e luminare fidato del fantasista, che ora seguirà da vicino la sua evoluzione supportando lo staff medico del Real Madrid. L'idea del Belgio è che la sua stella possa essere al 100% in estate e che possa giocare l'Europeo senza alcun problema.