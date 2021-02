Hoffenheim, Hoeness: "Passare agli ottavi in Europa significherebbe scrivere la storia"

Sebastian Hoeness, allenatore dell'Hoffenheim, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Molde valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che all'andata è finita 3-3: "Se riusciamo a giocare fino alla fine abbiamo buone chance di passare il turno. All'andata abbiamo giocato bene fino a un certo punto. Ora siamo stati avvertiti, dobbiamo andare avanti e giocare fino alla fine. Il passaggio agli ottavi di finale sarebbe un grande risultato per il club. Domani faremo tutto ciò che è in nostro potere per realizzarlo e, così facendo, scriveremo la storia".