I Kroenke non ascoltano Spotify: "Non cederemo le azioni dell'Arsenal. Coinvolti al 100%"

Stan e Josh Kroenke, rispettivamente padre e figlio, nonché proprietario e dirigente dell'Arsenal, hanno assicurato di non avere intenzione di vendere le proprie azioni e di essere coinvolti al 100% nelle vicende del club. Una notizia che potrebbe non far piacere a molti tifosi londinesi, che hanno chiesto alla proprietà di farsi da parte dopo l'affronto dell'adesione alla Superlega europea. "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta e non ne accetteremo alcuna" hanno dichiarato, aggiungendo: "La nostra ambizione all'Arsenal è quella di competere per i maggiori trofei e puntiamo a migliorare la nostra competitività sul campo per raggiungere i tragurdi". Tuttavia nella giornata di ieri, Il miliardario svedese Daniel Ek, co-fondatore e CEO della piattaforma musicale Spotify, è uscito allo scoperto, mostrando interesse per il club.