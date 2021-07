L'Equipe - Claudio Ranieri è il favorito per succedere a Galtier sulla panchina del Lille

Claudio Ranieri è il principale favorito per ereditare la panchina di Cristophe Galtier al Lille. Lo scrive dalla Francia L'Equipe, che spiega come il tecnico italiano, che in Francia ha già allenato Monaco e Nantes, sarebbe il candidato numero uno della proprietà francese, neo campione in Ligue1. Ranieri, dopo l'addio alla Samp, è alla caccia di una nuova avventura e a Lille avrebbe la possibilità di confrontarsi con i palcoscenici più alti d'Europa.