L'Equipe: "Francia, domani c'è il Kazakistan pensando già all'Europeo"

"Pensando anche a l'Europeo" titola L'Equipe in taglio alto sulla propria prima pagina in riferimento alla Nazionale francese. La Francia domani affronterà il Kazakistan, in una delle partite del girone valide per la qualificazione i Mondiali di Qatar 2022. I francesi devono riscattarsi dato che all'esordio, solamente quattro giorni fa hanno pareggiato 1-1 con l'Ucraina. Anche se il titolo del quotidiano lascia intendere che queste partite serviranno a Deschamps per capire a quali giocatori sia meglio affidarsi per il prossimo Europeo tra un paio di mesi. Questo raduno infatti è perfetto: può essere un'opportunità per alcuni calciatori di strappare un biglietto per l'Europeo.