Le probabili formazioni di Ajax-Young Boys: prima volta tra ten Hag e Seoane

Nella gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2020/2021 gli olandesi dell'Ajax del tecnico Erik ten Hag affronta gli svizzeri dello Young Boys del tecnico Gerardo Seoane presso la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

COME ARRIVA L'AJAX - I biancorossi sono attualmente al 1° posto in classifica della Eredivisie 2020/2021 con 60 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 3-1 in casa contro il Groningen (AFC Ajax vs FC Groningen 3-1, 7 marzo 2021).

ten Hag, il quale ha eliminato i francesi del Lille ai sedicesimi di finale (LOSC Lille vs AFC Ajax 1-2, 18 febbraio 2021, ed AFC Ajax vs LOSC Lille 2-1, 25 febbraio 2021), dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Stekelenburg in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Rensch, Timber, Lisandro Martínez e Blind. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Edson Álvarez, Klaassen e Gravenberch. In attacco, il tridente Antony-Tadić-David Neres.

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS - I gialloneri, che occupano momentaneamente il 1° posto in classifica della Super League 2020/2021 con 53 punti, sono reduci dall'1-1 casalingo contro il Vaduz (BSC Young Boys vs FC Vaduz 1-1, 6 marzo 2021).

Seoane, che ha superato i tedeschi del Bayer Leverkusen ai sedicesimi (BSC Young Boys vs Bayer Leverkusen 4-3, 18 febbraio 2021, e Bayer Leverkusen vs BSC Young Boys 0-2, 25 febbraio 2021), sembra orientato ad optare per un 4-3-3 con Faivre tra i pali al posto dell'acciaccato von Ballmoos. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Hefti, Lustenberger, Zesiger e Lefort. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Fassnacht, Aebischer e Lauper. Davanti, il trittico Elia-Siebatcheu-Moumi Ngamaleu.