I Rangers esonerano l'allenatore a 10 giorni dagli ottavi Europa League: via Clement

I Glasgow Rangers sono stati colti di sorpresa dalla sconfitta contro il St Mirren in casa, pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa di Scozia. La squadra non è riuscita a capitalizzare il passo falso del Celtic e rimane così a sette punti di distanza dal rivale cittadino. Questa sconfitta di troppo ha portato il club a prendere una decisione drastica, esonerando l'allenatore Philippe Clément.

"Il club desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti a Philippe per il suo impegno e la sua dedizione durante il suo mandato", ha dichiarato la società scozzese in un comunicato ufficiale. L’allenatore belga, che ha guidato il Monaco nella stagione precedente, era alla guida dei Rangers da ottobre 2023 e non sarà presente per gli importanti ottavi di finale di Europa League della prossima settimana.



Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.

The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.

