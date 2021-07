Sport - Messi, il rinnovo col Barcellona si complica. Alcune clausole bloccano le trattative

Lionel Messi rimarrà al Barcellona? La volontà del giocatore è chiara, ma alcuni media spagnoli hanno analizzato la situazione tra il calciatore argentino e il club azulgrana. Alcuni aspetti fiscali, come riportato da Sport, potrebbero bloccare il rinnovo contrattuale della Pulce: a quanto pare il Barcellona vorrebbe offrire un contratto biennale da pagare però in cinque anni, ma questa formula potrebbe creare un problema fiscale sul bilancio dell'intero club. Per poter rinnovare l'accordo, dunque, sarà necessario rispettare tutti i parametri richiesti.