The Times: Harry Kane andrà al Manchester City. Trattativa da 140 milioni di euro

In Inghilterra sono sicuri: Harry Kane vuole lasciare il Tottenham a fine stagione, per provare a vincere qualche trofeo importante. E il Times scrive che la destinazione dell'attaccante inglese è già stabilita: il Manchester City, che sarà orfano di Sergio Aguero, è pronto ad accogliere l'Uragano in rosa, anche perché è uno dei pochissimi club ad avere risorse sufficienti per imbastire una trattativa con gli Spurs. Il costo del trasferimento, secondo il quotidiano, ammonterebbe a circa 140 milioni.