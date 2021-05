I tifosi del Valencia scendono in piazza: grande manifestazione contro il proprietario Peter Lim

I tifosi del Valencia si sono dati appuntamento alle 18 per protestare contro il proprietario del club, Peter Lim. La stagione travagliata della squadra in cui milita Patrick Cutrone ha definitivamente portato alla rottura con l'imprenditore singaporiano, già sotto accusa da un paio d'anni per i pessimi risultati raccolti. I tifosi si sono dati appuntamento in Plaza Zaragoza per cominciare una marci che si è conclusa al Mestalla.