I tifosi sono con Flick, ma il Bayern è con Salihamidzic: "Non si possono avere 30 campioni"

In risposta a un sondaggio di Kicker, il 93% dei tifosi del Bayern Monaco (su circa 320.000 partecipanti) ha espresso la propria vicinanza ad Hansi Flick nella "guerra fredda" contro Hasan Salihamidzic, che avrebbe portato il tecnico a prendere la decisione di lasciare la Baviera. Il direttore sportivo, dunque, non sembra godere di particolare stima e questo ha indotto il club tedesco a prendere le sue difese. Lo ha fatto il presidente Herbert Hainer, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale: "L'FC Bayern è contro l'ostilità espressa nei confronti di Hasan Salihamidzic. Le critiche oggettive sono, ovviamente, sempre ben accette. Tuttavia, condanniamo gli attacchi personali e l'incitamento all'odio con la massima fermezza possibile. Nel Bayern non c'è spazio per queste cose. Ogni medaglia ha due facce: tutti noi, me compreso, siamo stati felicissimi delle prestazioni della squadra e dell'ottimo calcio espresso negli ultimi 18 mesi, e sappiamo che ogni allenatore vuole 30 stelle in rosa. A noi va bene e ovviamente piacerebbe a tutti. Ma il COVID-19 ci costringe a calcolare con una perdita di fatturato di circa 150 milioni di euro. Tutti noi prendiamo decisioni insieme, anche quando si tratta di costruire la squadra. E lavoreremo insieme anche per continuare a scrivere la nostra storia".