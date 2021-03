Il Barcellona fa sul serio per Haaland: primo obiettivo, Laporta ne ha già parlato con Raiola

Il Barcellona fa sul serio per Erling Haaland. Come riporta il quotidiano catalano Sport questa mattina, il nuovo presidente blaugrana Joan Laporta avrebbe contattato direttamente Mino Raiola, agente del giovane e talentoso attaccante del Borussia Dortmund, iniziando a intavolare una trattativa per l'estate che verrà. Il bomber norvegese, ambito dalle big di tutto il resto del mondo (Juventus compresa), è infatti il grande obiettivo di Laporta per rifondare l'attacco del Barça e convincere al contempo Lionel Messi a restare a vita in Catalogna.