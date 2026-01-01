TMW Il Barcellona rischia di perdere la sua bussola: l’allarme Pedri e una rimonta complicata

C’è un filo sottile che separa le grandi squadre da quelle che fanno la storia. Il Barcellona oggi cammina proprio su quel confine: la sconfitta per 2-0 al Camp Nou contro l’Atletico Madrid nell’andata dei quarti di Champions pesa come un macigno, ma è in infermeria a suonare il vero allarme, in particolare per le condizioni di Pedri.

Barça senz'anima.

Quando il canario non c’è, il Barça perde la sua bussola. Non è solo una questione di talento: è il tempo di gioco, la pulizia tecnica, la capacità di dare ritmo e controllo nei momenti più difficili. Ed è proprio ciò che servirà nel ritorno, una partita che si annuncia già in salita. La sua uscita all'intervallo per problemi muscolari non è un dettaglio, ma l'ennesimo campanello d’allarme che il club non può ignorare. Hansi Flick lo sa bene; ha provato a preservarlo, ma la verità è che il rischio è concreto: dover affrontare la partita decisiva senza l'anima del centrocampo..

Il possibile rientro di Frenkie de Jong offre una soluzione, ma non un’alternativa perfetta. Perché il problema del Barça non è soltanto di geometrie, ma di equilibrio complessivo, e le fragilità non si nascondono con un solo rientro. C’è poi un tema più profondo, che va oltre la Champions: la gestione fisica dei talenti. Pedri, come già Gavi, vive ormai da anni con una continuità spezzata. E questo, nel lungo periodo, rischia di pesare non solo sul presente del club, ma anche sul futuro. La verità è semplice: senza Pedri, il Barça perde molto più di un giocator: perde la sua identità. E senza identità, nessuna rimonta è davvero possibile.