Pedri avvisa l'Atletico: "Se c'è una squadra capace di rimontare 4 gol, è il Barcellona"

Pedri non ha dubbi: il Barcellona può rimontare l’Atletico Madrid nonostante il pesante 4-0 subito nella gara d'andata di Copa del Rey. Il centrocampista sarà molto probabilmente titolare dopo un mese di stop e sarà chiamato a dare qualità e lucidità a una squadra che sogna un'impresa storica.

Intervistato da TV3, il talento canario ha rassicurato sulle proprie condizioni: "Sto bene. Ho giocato più di mezz’ora in due partite e mi è servito per ritrovare il ritmo. Ora ho voglia di giocare ancora di più". Un rientro graduale ma incoraggiante, che arriva nel momento più delicato della stagione. Pedri ha poi analizzato la recente vittoria contro il Villarreal, sottolineando i progressi della squadra: "Abbiamo controllato l’avversario fin dall’inizio. Con il pallone siamo stati ordinati e nella pressione abbiamo fatto un passo avanti rispetto ad altre partite". Parole che fotografano un gruppo in crescita, pronto a reagire dopo la brutta prestazione dell’andata al Metropolitano: "È stato il peggior primo tempo della stagione, con e senza palla. Non abbiamo fatto nulla di ciò che sappiamo fare. Ma il calcio offre sempre un’occasione per rifarsi. Un anno fa ne abbiamo fatti 4 in 70': se c'è una squadra capace di ripetersi, è la nostra".

Sul momento magico di Lamine Yamal, autore di una tripletta nell’ultimo turno, il centrocampista ha mantenuto equilibrio: "Lo viviamo con normalità, anche se quello che sta facendo non è normale. L’importante è che continui a sorridere".