Campos rivela: "Notai subito Pedri a una partita dell'U17, eravamo in 6 a seguirlo"

Pedri, acquistato dal Barcellona nel 2019 e arrivato in Catalogna l’anno successivo, è ormai considerato uno dei nuovi fenomeni del calcio mondiale. I blaugrana si rallegrano di aver battuto la concorrenza ma non furono l’unico a notare il talento del giocatore, all'epoca al Las Palmas: anche Luis Campos, noto scout portoghese, aveva messo gli occhi sul giovane talento spagnolo. Intervistato da TF1, Campos ha raccontato: "Qualche anno fa sono andato a vedere Pedri giocare. Era la seconda volta che lo seguivo, già ai tempi del Las Palmas. Si trattava di una partita della Spagna Under 17: eravamo sei scout a bordo campo per osservarlo. Dopo le partite, spesso andavamo a cena insieme, discutevamo e condividevamo impressioni e opinioni".

Il dirigente ha sottolineato come il mondo dello scouting sia profondamente cambiato negli ultimi anni: "Oggi è diventato impossibile replicare quelle situazioni. Se vai a un Mondiale U17, non ci sono più cinque ma mille scout: occupano un’intera tribuna. Questo dimostra quanto lo scouting sia diventato centrale nel calcio moderno".