Ufficiale Il Bayern Monaco ha trovato il suo difensore: annunciato Eric Dier

vedi letture

È ufficiale il nuovo difensore centrale del Bayern Monaco. I campioni di Germania comunicano l'acquisto a titolo definitivo dei Eric Dier. L'accordo è solamente fino al 30 giugno, ma con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Scelto anche il numero di maglia, che sarà il 15.

29 anni, Dier ha affidato al sito ufficiale del club le sue prime parole da giocatore dei bavaresi: "Questo trasferimento è un sogno che diventa realtà per me, perché da bambino un giorno vorresti giocare per un club come il Bayern, uno dei più grandi al mondo e ha una storia incredibile. Voglio aiutare la squadra con la mia versatilità in difesa. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi dell’Allianz Arena, che ai miei occhi è uno dei migliori stadi del mondo".

Un rinforzo necessario per il Bayern, poiché Kim Min-Jae è impegnato in Coppa d'Asia con la Corea del Sud e rischia pertanto di essere indisponibile per un mese, inoltre Matthijs de Ligt è infortunato e questo ha portato Tuchel a delle scelte fantasiose, come quella di arretrare in difesa Leon Goretzka.

Il Bayern in queste settimane si è mosso con decisione anche su altre piste, su tutte quella che portava a Radu Dragusin, col rumeno che alla fine ha preferito mantenere la parola data in precedenza al Tottenham. Dier, 29 anni, dalla sua porta esperienza internazionale, avendo giocato anche ai più alti livelli non solo col club ma anche con la nazionale inglese. Inoltre ha già dimostrato adattamento in un altro Paese, avendo vissuto per diversi anni in Portogallo. A favorire infine il suo inserimento ci penserà Harry Kane, col quale è legato non solo dall'esperienza comune al Tottenham e con l'Inghilterra, ma anche da una grande amicizia.