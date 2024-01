Ufficiale Il bomber americano Vazquez vola in Messico. I Rayados lo acquistano per 7 milioni

Brandon Vazquez Toledo è un nuovo giocatore dei Rayados de Monterrey. Lo ha annunciato il club messicano attraverso i propri canali ufficiali: l'attaccante americano, 25 anni, lascia Cincinnati e firma un contratto fino al 31 dicembre 2027.

Nato a San Diego ma di chiare origini messicane, Vazquez è cresciuto nel Tijuana ma si è trasferito ad Atlanta nel 2017. La sua ascesa è stata lenta ma inesorabile: a gennaio ha esordito in Nazionale, con un gol in amichevole contro la Serbia, e ha trascinato gli USA nell'ultima Gold Cup, persa ai rigori in finale contro Panama. Per lui finora 4 gol in 8 presenze con la selezione a stelle e strisce.