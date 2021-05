Il Brentford fa la storia: per la prima volta in Premier League dopo... nove tentativi

Giornata memorabile per il Brentford, promosso in Premier League per la prima volta nella sua storia dopo la vittoria sullo Swansea nella finale play-off di Championship. Un'impresa più volte sfiorata dal club dell'ovest di Londra, che è riuscito a strappare il pass per la massima divisione inglese alla decima partecipazione di sempre a questa fase della competizione.