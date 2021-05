Il Brentford nella storia: vince i playoff e vola per la prima volta in Premier League

Il Brentford nella storia. Per la prima volta, infatti, il club inglese viene promosso in Premier League, dopo aver battuto nella finale di playoff di Championship i gallesi dello Swansea, sconfitti per 2-0 grazie alle reti di Toney (dal dischetto) e Marcondes. Dopo aver chiuso al terzo posto in Championship, gli inglesi sono la terza ed ultima squadra a salire in Premier, dopo Norwich e Watford. L'ultima partecipazione nel massimo campionato inglese per il Brentford risale a ben 74 anni fa, quando il campionato si chiamava First Division: quella di oggi dunque è la prima promozione di sempre del club in Premier.