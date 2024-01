Ufficiale Il capitano dello Stoccarda ha rinnovato per altri tre anni. Ufficiale la firma di Anton

Nuovo contratto per uno dei protagonisti di casa Stoccarda. Il club tedesco ha infatti reso noto di aver esteso il vincolo contrattuale con Waldemar Anton (27 anni), pilastro della retroguardia per il club di Bundesliga nonché capitano della squadra. Il difensore centrale classe 1996, nato in Uzbekistan ma di nazionalità tedesca, si lega con lo Stoccarda con un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2027. In questa stagione Anton ha trovato il campo 17 volte in campionato e 3 in DFB Pokal, collezionando un assist in ciascuna delle due competizioni.

Lo stesso Anton, al sito ufficiale del club, ha parlato così: "Ogni giorno sento la fiducia del club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ci sono tante cose che vanno bene, mi sento a mio agio. Sono contento di aver prolungato il contratto, non vedo l'ora che arrivino i prossimi anni". Aggiunge infine il ds Fabian Wohlgemuth: "Waldemar è un punto fermo della nostra difesa, un capitano, un leader dentro e fuori il campo. Si allena e gioca costantemente ai massimi livelli, ha una mentalità eccezionale e siamo lieti di poter proseguire con lui".

Di seguito l'annuncio social del suo rinnovo.