Il CEO dell'ECA commenta la settimana turbolenta: "Ammirato il peggio e il meglio del calcio"

Sta finendo una delle settimane più turbolente della storia recente del calcio, caratterizzata dalla frattura (poi ricomposta, tra minacce velate e scuse più o meno credibili) tra 12 dei club più potenti d'Europa e la UEFA. A pagarne le conseguenze è stata anche l'European Club Association (ECA), che ha visto un cambio radicale nel proprio organigramma: Andrea Agnelli, che ha recitato un ruolo particolarmente attivo nella "scissione", si è dimesso dal ruolo di presidente e al suo posto si è insediato Nasser Al-Khelaifi. Il CEO, Charlie Marshall, ha parlato di tutto quello che è successo: "Nell'ultima settimana abbiamo ammirato il peggio, ma anche il meglio del calcio. Alla fine ha trionfato quest'ultimo. Con la convinzione e una visione condivise, il calcio trionferà sempre. Con i principi di collaborazione, unione ed eccellenza sportiva. Il messaggio dei membri dell'ECA è chiaro: torniamo a giocare!"

