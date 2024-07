Ufficiale Il figlio del rapper Joey Starr è un giovane portiere e il Rems gli ha rinnovato il contratto

vedi letture

Il Reims blinda Matisse Morville. Nonostante il giovane portiere di 18 anni non abbia ancora esordito tra i professionisti, il club francese ha deciso di prolungargli il contratto e di puntare quindi su di lui in prospettiva futura. Dopo un'esperienza all'Auxerre, l'estremo difensore francese giocherà dunque per le riserve del Reims in National 2 questa stagione. Un motivo di orgoglio anche per suo padre, che non è altro che Joey Starr, il famoso rapper del gruppo NTM che ha formato con Kool Shen.