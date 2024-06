Ufficiale Il Lione riscatta Benrahma: ha firmato per tre anni. E il West Ham avrà una percentuale

Niente più Premier League per Said Benrahma. L'ala sinistra di 28 anni saluta definitivamente il West Ham per volare in Francia, l'Olympique Lione ha annunciato di aver esercitato l'opzione di acquisto per 12,3 milioni di sterline, pari a circa 14,4 milioni di euro, dagli Hammers. L'algerino ha firmato un contratto di 3 anni (fino al 2027) con il club francese, mentre la società di Premier League manterrà una percentuale del 10% in caso di rivendita futura del giocatore da parte del Lione.

Il comunicato. "Il nazionale algerino, arrivato nella finestra di mercato invernale sotto forma di prestito oneroso di 5,1 milioni di sterline, ovvero circa 6 milioni di euro, ora sarà del Lione per le prossime 3 stagioni. L'OL è felice di poter mantenere Said Benrahma nella propria squadra. Dopo essersi integrato perfettamente nel club, il 28enne attaccante ha giocato, nell'arco di 4 mesi, 15 partite e segnato 3 gol. Benrahma è ora legato all'OL fino al 30 giugno 2027, con un anno facoltativo. Il West Ham conserva una quota del 10% sulla plusvalenza in caso di eventuale trasferimento".