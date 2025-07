Ufficiale Il Lipsia crede nel talento di Kosta Nedeljkovic: rinnovato il prestito per un'altra stagione

Il Lipsia potrà contare ancora su Kosta Nedeljkovic per la stagione 2025/26. Il terzino serbo classe 2006, arrivato in prestito dall’Aston Villa lo scorso febbraio, ha prolungato il suo soggiorno in Germania per un’altra stagione, dopo l’accordo raggiunto tra i due club.

Nel girone di ritorno della scorsa Bundesliga, Nedeljkovic ha collezionato 10 presenze, mostrando fin da subito le sue qualità: velocità, tecnica e grande intensità lungo la fascia destra. Cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa di Belgrado, si era trasferito in Premier League nell'estate del 2024 ma non ha trovato grande spazio con Unai Emery.

Il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono molto felice di indossare di nuovo la maglia del Lipsia. Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto e valorizzato. In questi mesi sono cresciuto tanto, e ciò mi dà ulteriore motivazione per dare tutto e raggiungere i nostri obiettivi. Sono carico e pronto a dare il massimo". Il direttore sportivo Marcel Schäfer ha commentato così l'accordo: "Kosta si è ambientato in fretta e ha avuto un impatto immediato. Unisce dinamismo e intelligenza a una forte voglia di migliorarsi ogni giorno. Vediamo in lui un grande potenziale e siamo molto felici di averlo ancora con noi. Il suo stile di gioco e la sua mentalità si sposano perfettamente con la nostra identità".