Il Manchester United non si fermerà a Sancho. Altro grosso colpo in vista? Piace Camavinga

vedi letture

Il mercato del Manchester United non si fermerà a Jadon Sancho, obiettivo dichiarato da tempo. L'esterno inglese del Borussia Dortmund potrebbe essere il primo colpo dei Red Devils, seguito poi da un altro "pezzo pregiato": secondo il Daily Mail, lo United segue anche Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il 18enne non rinnoverà con il club bretone e quindi potrebbe essere ceduto in estate. Su di lui ci sono anche Real Madrid, PSG e Arsenal.