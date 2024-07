Ufficiale Il Newcastle si assicura un giovane talento serbo. Ecco Miodrag Pivas

Il Newcastle rende noto attraverso il suo sito ufficiale di aver acquistato il promettente difensore serbo Miodrag Pivaš dal Jedinstvo.

19 anni, Pivas ha dichiarato: "È assolutamente incredibile entrare a far parte di un club così grande come il Newcastle United e non vedo l'ora di iniziare. Vedo il progetto del club e sembra fantastico, il che mi ha convinto a firmare per il Newcastle. Vedo che i giovani giocatori si sono sviluppati molto bene qui e vorrei fare lo stesso: crescere ed entrare nella prima squadra del Newcastle. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di iniziare".

Darren Eales, CEO del Newcastle United, ha affermato: "Miodrag è un talento promettente con un alto potenziale. La nostra rete di reclutamento continua a monitorare giovani giocatori come Miodrag in tutto il mondo con l'obiettivo di identificarli e svilupparli nei giocatori della prima squadra del futuro.