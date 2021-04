Il Porto si allontana dal titolo, Conceiçao perde la testa: quarto rosso stagionale per il tecnico

Sergio Conceiçao ha nuovamente perso la testa. Il tecnico del Porto è stato espulso per la quarta volta in campionato durante la sfida di ieri pareggiata in extremis sul campo del Moreirense. Troppo evidenti le proteste nei confronti dell'arbitro Miguel, che al 93' aveva annullato il gol di Martinez Toni. All'ex laterale di Inter e Lazio non è andata giù la decisione e ha preso di mira il direttore di gara, rimediando infine il rosso al 98'.