Il pres. del City suona la carica: "Faremo investimenti mirati per aumentare la qualità"

Khaldun al-Mubarak ha rilasciato una lunga intervista alla tv ufficiale del Manchester City, dove ha fatto il punto sulle ambizioni del suo club e sull'ultima stagione caratterizzata da tanti eventi significativi: "Perdiamo una leggenda molto importante come Sergio Aguero, sarà un'assenza molto difficile da colmare ma sono fiducioso che troveremo il giocatore giusto per sostituirlo. Ma non investiremo solo in attacco, perché ci sono altri ruoli che necessitano di ritocchi di qualità. Penso che questa sia una rosa fenomenale, non si vince la Premier League e si arriva alla finale di Champions League per caso. Porteremo qualità in rosa in un paio di ruoli chiave. Ad alti livelli, ogni tanto, serve una boccata d'aria fresca. Abbiamo vinto il campionato ma non è il momento di sedersi e accontentarsi, sarebbe il più grande errore.

Vogliamo mandare un messaggio forte: non ci accontentiamo di vincere solo il campionato. Siamo tristi per aver perso la finale di Champions League, ma torneremo e proveremo a vincere ancora la Premier e la Coppa di Lega. So che lo sceicco Mansour è immensamente orgoglioso, il suo progetto si è realizzato nei tempi stabiliti. Non puoi vincere ogni anno, ma l'obiettivo è restare sempre al top. Si tratta di andare avanti sempre; quando avremo delle battute d'arresto, faremo gruppo e torneremo più forti".

Il rapporto con Guardiola: "Ha le giuste strutture intorno a lui, abbiamo la massima fiducia. Abbiamo ottenuto tanti successi, il viaggio continuerà e andrà avanti finché Pep sarà felice e noi saremo felici. Ai tifosi del Manchester City dico di essere positivi, di essere fiduciosi. Godetevi questi momenti, aspettate con ansia la prossima stagione".