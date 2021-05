Il provino di Maguire dura pochissimo: sconsolato in panchina, niente finale per lui

vedi letture

È durato appena quindici minuti il provino di Harry Maguire in vista della finale di Europa League di domani tra il Manchester United e il Villarreal. Il difensore inglese ha tentato fino all'ultimo di recuperare per poter disputare questo match così importante ma alla fine si è arreso e si è seduto sconsolato in panchina. Non ci sarà, dunque, al pari di Phil Jones e Anthony Martial. A riportarlo è Sky Sports UK.