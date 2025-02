Ufficiale Il PSV batte un altro colpo: dal Manchester United ecco Tyrell Malacia in prestito

vedi letture

Tyrell Johannes Chicco Malacia proverà a rilanciare la sua carriera in Olanda, ma il suo trasferimento fa scalpore. Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, club con cui ha esordito tra i professionisti, il terzino sinistro passa ai rivali del PSV Eindhoven, che ottengono il prestito (con diritto di riscatto) fino a fine stagione dal Manchester United.

Malacia, 25 anni, era sbarcato in Inghilterra nel 2022 per 15 milioni ma si è lasciato travolgere come tutti dalla tempesta che ha devastato i Red Devils negli ultimi anni: solo 9 presenze stagionali e 47 totali con la squadra oggi allenata da Ruben Amorim.