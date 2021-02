Il punto sulla Ligue 1, il PSG si avvicina al Lille. Il Lione perde

vedi letture

Giornata importante per la Ligue 1. Il Paris Saint-Germain vince di misura contro il Nizza grazie a Kean (decima rete in campionato) su splendido assist di Icardi e si avvicina alla vetta approfittando del mezzo passo falso del Lille che non va oltre lo 0-0 contro il Brest. Fa ancora peggio il Lione che perde in casa per 1-2 contro il Montpellier e si fa scavalcare dai parigini. Rallenta anche il Monaco che pareggia in casa contro il Lorient. Tra Lillle e Monaco ci sono quattro squadre in sette punti, poi c'è uno squarcio di ben 11 punti: il Rennes è quinto, ma ha perso in casa contro il Saint-Etienne e si vede avvincare da altre squadre. In zona retrocessione importanti successi per Nimes e Nantes, mentre il Dijon incappa nella quinta sconfitta consecutiva ed è sempre più ultimo. Pari per Bordeuax (contro il Marsiglia), Reims e Lens.

Risultati

PSG-Nizza 2-1

Reims-Lens 1-1

Lione-Montpellier 1-2

Monaco-Lorient 2-2

Angers-Nantes 1-3

Dijon-Nimes 0-2

Metz-Strasburgo 1-2

Rennes-Saint Etienne 0-2

Lille-Brest 0-0

Bordeaux-Marsiglia 0-0

Classifica

Lille 55

PSG 54

Lione 52

Monaco 49

Rennes 38

Lens 38

Metz 35

Montpellier 35

Marsiglia 34

Angers 34

Bordeaux 33

Brest 31

Reims 29

Nizza 29

Saint-Etienne 29

Strasburgo 28

Lorient 23

Nantes 22

Nimes 18

Dijon 15