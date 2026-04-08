Il Real Madrid crede alla rimonta col Bayern Monaco: "Se giochiamo al massimo, ci riusciamo"

Il Real Madrid cade in casa contro il Bayern Monaco, ma esce dal Bernabéu con una speranza ancora accesa. Nell’andata dei quarti di Champions League, i bavaresi si impongono 2-1 grazie a una prestazione solida e dominante per lunghi tratti. La squadra di Vincent Kompany ha preso il controllo del gioco con pressing alto e qualità nelle combinazioni, trovando il vantaggio con Luis Díaz poco prima dell’intervallo e raddoppiando a inizio ripresa con Harry Kane. I blancos, in difficoltà nel contenere l’intensità avversaria, sono sembrati sul punto di cedere definitivamente.

Poi, però, è emersa la solita reazione madrilena. Con un Vinicius più incisivo e l’ingresso di Bellingham, il Real ha ritrovato ordine e ha accorciato le distanze con Mbappé su assist di Alexander-Arnold, mantenendo aperto il discorso qualificazione.

Nel post-partita, Álvaro Arbeloa ha analizzato con lucidità: “Siamo ancora in partita. Ci manca solo un gol per pareggiare. Nel primo tempo ci è mancata tenacia, ma siamo cresciuti nella ripresa”. Sulla stessa linea Aurelien Tchouameni: “Se giochiamo al massimo, possiamo fare qualcosa di grande a Monaco”. Anche Lunin ha ribadito: “Dobbiamo segnare e non subire, poi vedremo”.

Kompany, però, resta vigile: “Abbiamo grande rispetto per il Real, ma giochiamo all’Allianz Arena”.