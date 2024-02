Ufficiale Il talento Bergvall si regala il Tottenham per i suoi 18 anni. Barça beffato

Finita la finestra di mercato di gennaio, il Tottenham annuncia un acquisto a partire dal 1° luglio: si tratta di Lucas Bergvall, proveniente dal Djurgårdens. Il centrocampista che oggi ha compiuto 18 anni ha firmato un contratto fino al 2029.

ERA A UN PASSO DAL BARCELLONA - Il talento svedese è stato a lungo inseguito dalle italiane, sembrava diretto verso il Barcellona. Per la cronaca, mercoledì era nel capoluogo catalano per parlare con la dirigenza e invece il mercato ha regalato un colpo di scena. A far la differenza lo status che il ragazzo avrebbe avuto nella rosa blaugrana: potenziale talento, ma ancora non pronto per la prima squadra, al contrario invece di come lo considera il Tottenham.

STIPENDIO E QUESTIONE XAVI DECISIVI - Un altro aspetto determinante è stato ovviamente lo stipendio: la differenza economica tra le due offerte era considerevole, così come la cifra proposta al club svedese. Il Tottenham, inoltre, ha assicurato una commissione più alta agli agenti del calciatore. Oltre a questi tre fattori, ha inciso anche la delicata situazione del Barça: Bergvall sperava di essere allenato da Xavi ma l'addio già annunciato del tecnico di Terrassa ha inciso negativamente. Anche la famiglia ha detto la sua ed è stato preferito un contesto dove si parlasse l'inglese. Infine ha pesato anche il potere attrattivo della Premier League.

NEL GIRO DELLA NAZIONALE MAGGIORE - Talento precoce, tanto da aver fatto il suo esordio in Allsvenskan a 15 anni, Bergvall è fra i giocatori più interessanti del calcio scandinavo, tanto da aver già fatto l'esordio con la nazionale maggiore svedese, lo scorso 12 gennaio in amichevole contro l'Estonia. Col suo club ha giocato nell'ultima stagione 28 partite fra campionato e Coppa di Svezia, segnando 3 reti.