Il tesoro ritrovato di Maradona: a L'Avana una casa donata da Fidel Castro con decine di cimeli

Diego Armando Maradona aveva una casa a L'Avana, dono lasciatogli in eredità da Fidel Castro. Lo ha scoperto Matias Morla, l'avvocato del defunto Pibe, dopo una telefonata con uno dei figli di Castro. Secondo le informazioni, la soffitta della casa sarebbe piena di oggetti appartenenti a Maradona: foto, lettere (alcune corrispondenze con leader mondiali), e in più i muri sarebbero stati "dipinti" dalla leggenda, che ha anche usato lo spray per scrivere frasi come "Fidel ti amo". Questo "tesoro", riporta Marca, verrà conservato e probabilmente sarà esposto in un museo.