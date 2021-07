Il Tottenham sonda il terreno per Seferovic: il Benfica ha chiesto 25 milioni di euro

Il futuro di Haris Seferovic potrebbe essere in Premier League. Il Tottenham, come riportato da AS, si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione: il Benfica ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro e a quanto pare gli spurs sarebbero disposti a formalizzare l'offerta nelle prossime ore.