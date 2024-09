Immobile rinasce bomber con l'Aquila bianconera: 10 gol in 10 partite al Besiktas

vedi letture

Ciro Immobile è tornato il bomber di un tempo. L'ex attaccante della Lazio, che si è trasferito in Turchia in estate per una nuova avventura all'estero con la maglia del Besiktas sta vivendo una stagione da favola. Nonostante lo scivolone recente e doloroso in Europa League contro l'Ajax di Farioli, la squadra bianconera sta viaggiando spedita in Süper Lig, campionato nazionale, e con la vittoria di questa sera sul Kayserispor ha raggiunto il secondo posto in classifica a pari merito con il Fenerbahce di Mourinho, a soli tre punti dal Galatasaray di Icardi e Mertens.

Ma focalizziamoci sulla forma straripante di Re Ciro. Il centravanti di 34 anni sta vivendo una nuova giovinezza in questo avvio di stagione per aver segnato ben 10 gol in 10 partite disputate fin qui con il Besiktas. Nella fattispecie, 6 centri in campionato, 2 nelle qualificazioni in Europa League, più la doppietta rifilata in Supercoppa turca.

Tutti i risultati del 7° turno di Süper Lig

Venerdì 27 settembre

Sivasspor - Basaksehir 1-2

Sabato 28 settembre

Samsunspor - Goztepe 4-3

Alanyaspor - Rizespor 1-0

Galatasaray - Kasimpasa 3-3

Domenica 29 settembre

Eyupspor - Gaziantep 3-2

Trabzonspor - Konyaspor 3-2

Antalyaspor - Fenerbahce 0-2

Bodrumspor - Adana Demirspor 3-1

Lunedì 30 settembre

Kayserispor - Besiktas 0-3

Riposa: Hatayspor

La classifica

Galatasaray 19

Besiktas 16

Fenerbahce 16

Samsunspor 15

Basaksehir 13

Eyupspor 12

Alanyaspor 9

Goztepe 9

Bodrumspor 9

Konyaspor 8

Sivasspor 8

Trabzonspor 8

Antalyaspor 8

Kasimpasa 7

Gaziantep 4

Rizespor 4

Kayserispor 3

Hatayspor 2

Adana Demirspor 1