Immobile: "Sono partito forte ma mi ha frenato un infortunio. In Turchia non si bada a spese"

Ciro Immobile sta vivendo un stagione altalenante con il Besiktas. Dopo un inizio folgorante, con tanto di doppietta nel trionfo in Supercoppa contro il Galatasaray (5-0 storico), l'ex attaccante della Lazio ha frenato bruscamente ed è fermo a 15 reti tra tutte le competizioni: "Sono partito forte (è stato in testa alla classifica marcatori con 10 reti, ora è a 11 con 3 assist, ndr), poi un infortunio mi ha frenato. Ho avuto un calo fisico e mentale perché il gol non arrivava: anche in Turchia ci sono le pressioni, i tifosi si aspettano tanto. Da qualche settimana ho ritrovato forma e gol", ha detto in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

Il calcio in Turchia: "I club più importanti non badano a spese per vincere in Europa, non solo in Turchia. Il fattore chiave per la crescita del movimento è la rivalità tra i tre grandi club di Istanbul, ovvero Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe, con la concorrenza del Trabzonspor: per crescere è stato ed è necessario investire. Hanno preso allenatori come Mourinho e i campioni che sapete: Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen e gli altri".

Little Italy: "Ci sentiamo, ci confrontiamo e parliamo quando le nostre squadre si sfidano. Mertens è stato decisivo per la mia scelta: gli ho chiesto tanti consigli prima di venire. Muslera si è trasferito a Istanbul da anni, ormai è casa sua. Sento spesso Morata, ho parlato a lungo con Icardi. In squadra con me c’è Joao Mario, ex Inter. E da poco ho incontrato Okereke, era alla Cremonese".