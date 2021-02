Impossibile giocare contro questo Man City? Guardiola: "Caro Ancelotti, non sono d'accordo"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha risposto così alle ultime dichiarazioni di mister Ancelotti dopo la vittoria dei Citizens col suo Everton per 3-1: "Mi fa piacere che Carlo abbia detto che è impossibile giocare contro di noi, ma non sono d'accordo. Assolutamente non sono d'accordo. Possiamo perdere anche noi quando gli avversari sono migliori. Voglio bene a Carlo, è una fonte di ispirazione incredibile per me, ma stavolta non sono proprio d'accordo con lui".