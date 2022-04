Ingaggio raddoppiato, un ds gradito e un direttore dei social network: le richieste di Conte al PSG

Ulteriori novità che arrivano dalla Francia, circa il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint-Germain. RMC Sport fa il punto della situazione, sottolineando come l'attuale tecnico del Tottenham sia interessato alla posizione, pur ponendo molte condizioni per trasferirsi in Francia:

LE TRE CONDIZIONI - La prima è di natura economica: dagli attuali 17 milioni al Tottenham, la volontà è arrivare a guadagnarne 30 al PSG, arrivando a farlo diventare uno degli allenatori più pagati al mondo. La seconda richiesta riguarda la dirigenza e il mercato: Conte vorrebbe avere il controllo totale del mercato e portare a Parigi anche il direttore sportivo, con Gianluca Petrachi primo indiziato. Terza condizione, lo staff che dovrà essere ampliato e modificato in toto. L'emittente radiofonica evidenzia come Conte voglia un direttore dei social network, ossia una figura che ne controlli l'utilizzo da parte dei giocatori, questo per contrastare la dilagante figura del "calciatore instagrammer".

POCHETTINO AL TOTTENHAM - Tra Conte e il Paris Saint-Germain c'è di mezzo il Tottenham, che vanta un accordo fino al 2023. Tuttavia l'eventualità di riprendere Mauricio Pochettino non dispiacerebbe al presidente degli Spurs, Daniel Levy. Non è da escludere pertanto uno scambio di panchine.