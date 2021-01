Inghilterra, 112 positivi al Covid-19 fra i club di seconda, terza e quarta divisione

vedi letture

Comunicato ufficiale della English Football League (EFL). A seguito del giro di test anti-Covid effettuati a 3507 giocatori e membri dello staff dei 66 club tra Champonship, League One e League Towo sono risultati ben 112 test positivi. In merito i consulenti medici della EFL hanno ammesso di come il virus si stia diffondendo sempre più velocemente con l'emergere di una nuova variante di Covid-19. Tuttavia resta la fiducia sulla bontà dei protocolli per contenere la diffusione del virus.