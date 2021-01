Inghilterra in lutto: è morto Colin Bell, leggenda del Manchester City

L'Inghilterra e in particolare il Manchester City piangono per la morte di Colin Bell. L'ex calciatore degli Sky Blues e dei Three Lions è morto oggi all'età di 74 anni. Considerato da molti come uno dei giocatori più talentuosi della storia britannica, Bell ha giocato per 13 anni nel City, mettendo a segno 152 gol in 492 presenze. Conosciuto come Colin The King, nel 2004 gli è stata intitolata la West Stand dell'Etihad Stadium. Centrocampista offensivo, vinse un campionato, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega, due Supercoppe e una Coppa delle Coppe. La sua carriera si chiuse nel 1975, all'età di 29 anni, quando si infortunò in uno scontro con Martin Buchan del Manchester United durante una partita di Coppa di Lega a Old Trafford. Nonostante vari tentativi, non riuscì mai a tornare ad alti livelli. Il Manchester City ha dichiarato che la sua morte è dovuta a "una breve malattia", ma non si tratta di Covid.