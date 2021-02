Inghilterra, la FA plaude Johnson: "Felici che i tifosi possano tornare presto alla stadio"

Dopo il piano di riaperture presentato dal premier inglese Boris Johnson la Federcalcio inglese (FA) ha emesso un breve comunicato in merito alla possibile riapertura degli stadi a partire dal 17 maggio (da quattromila a diecimila spettatori a seconda della grandezza dell’impianto): “La FA è assolutamente felice che i tifosi possano tornare presto. Il gioco senza di lor non è lo stesso e guardiamo avanti al ritorno di tutti i tifosi allo stadio appena sarà sicuro e possibile”.

