Ufficiale Inversione di rotta per Vladan Kovacevic: via dallo Sporting, in prestito al Legia Varsavia

vedi letture

Il Legia Varsavia ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Vladan Kovacevic: il portiere bosniaco, classe 1998, rimarrà in prestito fino alla fine della stagione. Ma dal prossimo 30 giugno tornerà allo Sporting Lisbona, che ne detiene il cartellino con un contratto valido fino al 2029. Un ritorno nel campionato polacco dopo aver giocato per il Rakow.

Il comunicato ufficiale

"L'ex campione di Polonia, uno dei migliori portieri della PKO Bank Polski Ekstraklasa negli ultimi anni, il 26enne Vladan Kovacević è stato prestato alla Legia Varsavia fino alla fine della stagione 2024/25 dallo Sporting CP. Vladan Kovacević è campione di Polonia, vincitore della Coppa di Polonia e due volte Supercoppa. Ha trascorso tre anni in Polonia giocando con la maglia del Raków Częstochowa. Durante questo periodo ha disputato 84 partite e ha mantenuto la porta inviolata 37 volte (44%), registrando una media molto bassa di 0,89 gol subiti a partita. Il suo buon rendimento sui campi polacchi ha portato al trasferimento nell’estate dello scorso anno al campione di Portogallo, che gioca in Champions League, lo Sporting CP, con cui ha giocato 10 partite in autunno.

Le prime parole del neo arrivato: "Sono davvero felice di essere arrivato in un club come la Legia. Già dal primo contatto con l'allenatore Goncalo Feio ho capito che volevo giocare qui e ho preso la decisione subito. Per me è un piacere. Come ogni tifoso e ogni persona che lavora qui, voglio che la Legia vinca il campionato, ma andiamo passo dopo passo. Giochiamo su tre fronti. Domani sarà il mio primo giorno e ci saranno le mie prime sensazioni. Non vedo l'ora di scendere in campo e poter aiutare la squadra".