Ufficiale Niente Italia per Alvaro Rodriguez: il Bournemouth lo preleva per 25 milioni dall'Elche

Il Bournemouth ufficializza l'acquisto di Alvaro Rodriguez dall'Elche. Operazione da 22 milioni di sterline più bonus (oltre 25 milioni di euro).

Il Bournemouth mette a segno il primo colpo della gestione Marco Rose. Il club inglese ha ufficializzato l'acquisto di Alvaro Rodriguez dall'Elche, assicurandosi uno degli attaccanti più interessanti dell'ultima Liga, accostato in Italia anche al Bologna. L'operazione conferma le ambizioni delle Cherries, intenzionate a rinforzare la rosa per puntare a un piazzamento nelle competizioni europee nella prossima stagione.

Operazione da 22 milioni di sterline più bonus

Secondo quanto riferito da Sky Sports News, il Bournemouth investirà 22 milioni di sterline (oltre 25 milioni di euro), ai quali potranno aggiungersi ulteriori bonus legati al rendimento del giocatore. Rodriguez, 22 anni, acquistato appena un anno fa per due milioni di euro dal Real Madrid, è arrivato in giornata in Inghilterra, dove ha incontrato il tecnico Marco Rose e i suoi nuovi compagni di squadra prima della firma che ha sancito il trasferimento a titolo definitivo dall'Elche.

Rose lo seguiva da tempo: "È il profilo che cercavamo"

L'attaccante uruguaiano era da tempo nel mirino del Bournemouth e lo stesso Marco Rose aveva già provato a portarlo con sé in passato. Reduce da una stagione da sette gol e cinque assist in 34 presenze nella Liga, Rodriguez è stato individuato come il profilo ideale per ampliare le soluzioni offensive della squadra. Le sue caratteristiche, differenti rispetto agli altri attaccanti presenti in rosa, offriranno nuove opzioni al tecnico tedesco. Il suo arrivo, inoltre, non viene considerato come un'eventuale sostituzione di Junior Kroupi, accostato a diverse società durante questa finestra di mercato e il cui futuro resta ancora da definire.